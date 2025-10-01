Edirne’de aile dehşeti: Önce yemeğine siyanür kattı sonra baltayla saldırdı! Anne vefat etti

Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, ailesine yemeklerine siyanür kattığını söyleyip ardından balta ve bıçakla saldıran O.Ç.'nin (30) ağır yaraladığı annesi yaşamını yitirdi.

Olay, yaklaşık 20 gün önce meydana geldi. O.Ç., annesi Şennur Çepkenli'yi baltayla, ağabeyini ise bıçak ve biber gazıyla yaralamış, babası tarafından kızgın yağ dökülerek etkisiz hale getirilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.Ç. cezaevine gönderilmişti.

Yaşanan saldırıda ağır yaralanan anne Şennur Çepkenli, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çepkenli'nin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baba ve ağabeyin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.