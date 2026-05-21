Bursa’da pazarların kabusu yankesiciler! 45 saatlik kamera avıyla suçüstü yakalandılar

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 11:21

Bursa'da Güven Timlerinden Kaçamadılar: 45 Saatlik Görüntü İncelendi, 2 Yankesici Tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, pazar alanları ve çarşı bölgelerinde artan hırsızlık ihbarları üzerine düğmeye bastı. Osmangazi ilçesindeki Kapalıçarşı Caddesi, Mantıcı Caddesi ve Reyhan Pazarı'nda yaşanan cep telefonu ve giysi hırsızlıklarının ardından bölge abluka altına alındı.

Dikkat Çekmemek İçin Özel Kıyafet Giymişler

Polis ekipleri, şebekenin izini sürmek için tam 82 farklı güvenlik kamerasına ait 45 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi. Yapılan titiz analizlerde, şüphelilerin tanınmamak adına dikkat çekmeyecek sıradan kıyafetler tercih ettikleri, özellikle alışveriş yapan kadınları yakın takibe alarak dalgınlıklarından faydalandıkları ve ceplerindeki telefon ile cüzdanları soğukkanlılıkla çaldıkları saptandı.

Takside Suçüstü Yakalandılar

Geçmişte çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen S.Ö. (37) ve S.B. (27) isimli iki kadının, Reyhan Pazarı'ndaki son işlerinin ardından bir taksiye binerek kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Güven timlerinin anlık takibiyle şüpheliler, çaldıkları cep telefonuyla birlikte ticari taksinin içinde kıskıvrak yakalandı.

Cezaevine Gönderildiler

Yankesicilik anları ve polisin suçüstü yaptığı o dakikalar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.