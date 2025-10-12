Manisa'da kocası tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 23.30 sıralarında Turgutlu Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Adıgüzel Aybar (55) ile eşi Hasbiye Aybar (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan olayda Adıgüzel Aybar'ın elindeki tüfeğin ateş almasıyla eşi Hasbiye Aybar'ı vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.