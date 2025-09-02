Manisa’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı - İZLE

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın adresi Demirci-Salihli kara yolunun 10'uncu kilometresi, Yeşildere mevkii oldu.

Araçlardan biri alev aldı

Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mustafa Vurucu'nun kullandığı 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman yönetimindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlardan Duman'ın kullandığı otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

3 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Yusuf Duman, yanında bulunan Süleyman Bilgin ve diğer araçtaki Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Harun Duman ve sürücü Mustafa Vurucu ise ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol trafiğe kapandı, yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza nedeniyle Demirci-Salihli kara yolu ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı, bazıları sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna götürüldüğü öğrenildi.