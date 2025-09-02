PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari'de kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 ölü 1 yaralı!

Hakkari’nin merkezine bağlı Otluca köyünde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yaralılardan 2'si, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

