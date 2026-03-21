Manavgat’ta market kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki Hasan Şimşek öldürüldü!

Markette Alkollü Kavga Kanlı Bitti

Antalya Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. İş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşteri Hasan Şimşek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş açtı.

3.87 Promil Alkollü Çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kurşunların hedefi olan Hasan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli H.K.'nin yapılan alkol muayenesinde, 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aile Sinir Krizi Geçirdi

Acı haberi alarak markete koşan Hasan Şimşek'in anne ve babası, evlatlarının cansız bedenini görünce fenalık geçirdi. Teşhis sırasında baygınlık geçiren anne ve fenalaşan baba, olay yerinde bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek'in cenazesi, incelemelerin ardından morga gönderildi.