Karabük'te el freni çekilmeyen otomobil ana yola çıktı: Durdurmaya çalışan sürücü hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan feci kazada el freni çekilmeyen bir otomobil akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarak başka bir araçla çarpıştı. Aracını durdurmak için içine binen 57 yaşındaki Ünal Özdemir ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük-Ankara karayolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi. Ünal Özdemir, 06 ZZE 60 plakalı otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi ve aracı durdurdu. El frenini çekmeyi unutarak araçtan inen Özdemir, otomobilin hareket etmeye başladığını fark edince aracı durdurmak amacıyla yeniden içine bindi. Ancak kontrolden çıkan araç ana yola çıktı.

Ana yolda çarpışma: 1 ölü 3 yaralı

Ana yola çıkan otomobile, S.Y. idaresindeki 34 EUS 314 plakalı araç çarptı. Kazada Ünal Özdemir ile araçta bulunan T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ünal Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Olayın tüm süreci akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Özdemir'in aracını durdurmak için içine bindiği ve akabinde yaşanan çarpışma açıkça izleniyor. O görüntülere sayfanın üstündeki videodan ulaşabilirsiniz.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.