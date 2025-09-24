PODCAST CANLI YAYIN

Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu

Malatya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki şahıs, yaşadığı apartmanın çatı katında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Belli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı R.Ö. (40), apartmandan yayılan kötü kokular üzerine yapılan kontrolde çatı katında yerde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücut bütünlüğünün bozulmaya yüz tuttuğu R.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bir adet tabancanın da bulunduğu olay sonrası R.Ö.'nün cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.


İlk bulgulara göre cinayet şüphesine rastlanmayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

