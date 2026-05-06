Şanlıurfa’da kaza: Motosiklet şarampole uçtu!

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki şarampole devrildi.

Vatandaşlar yardıma koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla en yakın hastaneye nakledildi.

Sağlık durumları iyi

Hastanede tedavi altına alınan yaralı çiftin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.