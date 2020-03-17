Koronavirüs çantasında neler olmalı? Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır? 17.03.2020 12:25

Koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkılmaması durumunda Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor. Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bir hijyen çantası bulundurulmasını tavsiye ediyor. Peki koronavirüs hijyen çantasında neler olmalı? Koronavirüs hijyen çantası nasıl hazırlanır? Uzman isim detayları A Haber ekranlarında anlattı.

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bir hijyen çantası bulundurulmasını tavsiye ediyor. Peki koronavirüs hijyen çantasında neler olmalı? Nasıl hazırlanır? Uzman isim her kolonyanın da virüsten korumadığını ve kolonyanın minumum 80 derece olması gerektiğini belirtti.