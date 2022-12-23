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Konya’da amcasının oğlundan tabancayı aldığı sırada ateş alması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı

Konya’da amcasının oğlundan tabancayı aldığı sırada ateş alması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı
23.12.2022 00:09 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:09

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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaş Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde Orhan Y., amcasının oğlu Bekir Y.’den emanet tabanca istedi. Amca oğlunun istediği tabancayı iş yerine getiren Bekir Y.’den tabancayı alan Orhan Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Orhan Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Orhan Y’nin amcasının oğlu Bekir Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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