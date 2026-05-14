Hatay'da köpek dehşeti: 7 yaşındaki Yiğit Mert canını zor kurtardı!

Kuyuluk Mahallesi'nde Beklenmedik Saldırı

Olay, 12 Mayıs Salı günü Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tek başına yürüyen 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül, başıboş sokak köpeklerinin ani saldırısına maruz kaldı. Köpeklerin hedefi olan küçük çocuk, panik içerisinde kaçarak canını kurtarmaya çalıştı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

Ailenin yaptığı araştırmalar sonucunda, saldırgan köpeklerin çocuğu kovaladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri deşifre edildi. Kayıtlarda, küçük çocuğun köpeklerin saldırısından kurtulmak için ağlayarak kaçtığı ve çevredeki bir komşunun müdahalesiyle olası bir yaralanmanın eşiğinden dönüldüğü görüldü.

Mağdur Çocuğun Yaşadığı Psikolojik Yıkım

Saldırı sonrası fiziksel bir yara almasa da ağır bir travma yaşayan Yiğit Mert'in durumu hakkında konuşan anne Fatma Kocagül, evladının sabaha kadar uyuyamadığını ve okula gitmeyi reddettiğini belirtti. Köpeklerin saldırgan tutumu nedeniyle mahalle sakinlerinin de tedirgin olduğunu ifade eden anne Kocagül, yetkililerin bir an önce barınak ve aşılama gibi güvenlik önlemlerini hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.