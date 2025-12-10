Manisa’da kaza yapan tırlar alev aldı: O anlar kamerada
Manisa’nın Turgutlu ilçesi geçişindeki İzmir-İstanbul Otoyolu’nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNDA TIRLAR ÇARPIŞTI, ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI
Kaza, gece saatlerinde İzmir istikametindeki Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen iki tır, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın ardından tırlardan birinde çıkan yangın kısa sürede diğer tıra da sıçradı.
İTFAİYEDEN ORTAK MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI
Kazada hafif yaralanan iki tır sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle tırlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.