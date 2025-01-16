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Kocaeli’de bir genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Kocaeli'de bir genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 23:25

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir genç, otomobilinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Karamürsel ilçesinde Kayacık Mahallesi Taşçı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ABA 161 plakalı otomobiliyle gelen Erhan A. (25) sokak üzerinde bir noktada durdu. Bir süre sonra silah sesi duyan vatandaşlar Erhan A.'nın aracına yöneldi. Genci araç içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş halde bulunan Erhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin, yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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