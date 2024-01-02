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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 22:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024, 01:34

Kocaeli'de alkollü müşteri "bana parasız alkol vereceksiniz" diyerek kavga çıkardı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tekel bayine giden alkollü vatandaş, ‘Bana parasız alkol vereceksiniz’ diyerek kavga çıkardı. İşyeri sahibi ile arbedeye giren şahıs yaralandı. Kavgada yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan tekel bayine alkollü olduğu iddia edilen ismi öğrenilemeyen vatandaş geldi. Dükkan içerisine giren şahıs, tekel sahibine 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi bunun mümkün olmayacağını ve alkollü vatandaşın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında kısa süreli yaşanan sözlü tartışma alevlenerek kavgaya döndü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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