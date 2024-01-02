Kocaeli'de alkollü müşteri "bana parasız alkol vereceksiniz" diyerek kavga çıkardı!

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan tekel bayine alkollü olduğu iddia edilen ismi öğrenilemeyen vatandaş geldi. Dükkan içerisine giren şahıs, tekel sahibine 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi bunun mümkün olmayacağını ve alkollü vatandaşın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında kısa süreli yaşanan sözlü tartışma alevlenerek kavgaya döndü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.