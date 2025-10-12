PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli’de 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1’i çocuk 5 yaralı!

Kocaeli’de 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1’i çocuk 5 yaralı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 kara yolunun Kartepe ilçesi geçişi Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.Y. idaresindeki 41 AZ 329, B.K.’nin kullandığı 54 ALH 340, Ö.O.A. yönetimindeki 54 ANJ 690, Ö.A. idaresindeki 41 AHR 292 ve E.C. yönetimindeki 11 AB 473 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerdeki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle