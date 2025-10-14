PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Ankara - Kırıkkale otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır karşı yola geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara - Kırıkkale otoyolu Lalahan Mevkii'nde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 GF 218 plakalı tır, karşı yöne savrularak 06 BAB 863 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2'si ağır, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği araştırılıyor.

