Kağıthane’de "Evde yalnız kalma" cinneti! Sinir krizi geçirip eşyaları sokağa fırlattı
İstanbul Kağıthane’de annesinin kendisini evde yalnız bırakarak dışarı çıkmasına öfkelenen bir genç, evde sinir krizi geçirerek camları çerçeveleri indirdi ve evdeki eşyaları acımasızca balkondan sokağa fırlattı; ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçlerine kapıyı açmayarak direnen öfkeli şahıs, bölgeye çağrılan kardeşinin uzun uğraşlar sonucu kapıyı açtırmasıyla ikna edilerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
