Elazığ’da korkunç olay: 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı!

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 18:10

Balkondan Düşerek Yaralandı

Olay, Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki E.B. isimli genç kız, binanın 5. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle zemine çakılan genç kızı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Durumu Ciddiyetini Koruyor

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.B.'ye ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Sedye ile ambulansa alınan genç kız, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. 17 yaşındaki genç kızın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.