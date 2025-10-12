PODCAST CANLI YAYIN
Üniversiteli Rojin'in şüpheli ölümü: Vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edildi

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 2 erkek DNA’sı tespit edildi. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
