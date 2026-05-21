Eskişehir'de otomobilin çarptığı 71 yaşındaki Şerafettin Tüten hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 12:07

Kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Dizginel Sokak üzerinde meydana gelmiş, Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı araç, henüz bilinmeyen sebeple önce 2 yayaya çarpıp daha sonra da 3 dış kapı numaralı apartman önündeki 1 yayaya daha çarpmıştı. Yaralılar Hadine M. (57), Vildan K. (34) ve Şerafettin Tüten (71) ilk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi edilen Şerafettin Tüten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgede bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın boyutu göze çarpıyor. Yayaların feci şekilde yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.