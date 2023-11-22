Kocaeli Körfez'de feci cinayet! Boşandığı eşi restoranda yemek yerken öldürdü!

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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 15:31 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 17:43

Kocaeli Körfez Son Dakika: Katık King'de cinayet! Ajda Yatar boşandığı eşi Vahyettin Polat tarafından restoranda yemek yerken öldürüldü!

Kocaeli Körfez'de bulunan Katık King adlı restoranda korkunç bir cinayet işlendi. 28 yaşındaki Ajda Yatar isimli genç kadın restoranda yemek yediği sırada bir ay önce boşandığı eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Acı haber üzerine olay mahalline gelen Yatar'ın abisi ise gözyaşlarına boğuldu. "Gücün bir kadına mı yetti?" diye bağıran abiyyi vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ajda Yatar (28), restoranda yemek yediği sırada bir ay önce boşandığı eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polat'ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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