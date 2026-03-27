Bursa’da sürücüsüz otomobil dehşeti: El freni çekilmeyince yola fırladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, otogara gelen bir sürücü aracını park ettikten sonra ayrıldı. El freni çekilmeyen araç bir süre sonra harekete geçti, manevra yaptı, anayola doğru ilerlemeye başladı. Sürücüsüz araç trafiğe çıkınca, seyir halindeki bir başka aracın çarpmasıyla yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sürücü, çarptığı araçta kimsenin olmadığını öğrenince şok üzerine şok yaşadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar "el freni ihmali"nin nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.