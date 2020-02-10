Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı ‘yarın’ kelimesinin doğru yazılışını bilemedi,milyonları kızdırdı! 10.02.2020 10:10

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sedef Avuç, ‘yarın’ kelimesinin doğru yazılışını bilemedi. Twitter kullanıcıları, özel üniversitede çocuk gelişimi bölümünü bitiren ve şu anda eğitmenlik yapan Avuç'u eleştirdi.

Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam da seyirciyi ekrana kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmaya katılanlar ise sorulara verdikleri yanıtlarla şaşkına çevirdi.



Önceki akşam yayınlanan bölümde, yarışmaya İstanbul'dan katılan 21 yaşında Sedef Avuç, "Bugünden sonra gelecek ilk gün anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusunun yanıtını bilemedi.







'Yarın' olan cevabın doğru yazılışını bilemeyen yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanınca sosyal medyada gündem haline geldi. Twitter kullanıcıları, özel üniversitede çocuk gelişimi bölümünü bitiren ve şu anda eğitmenlik yapan Avuç'u eleştirdi.









Sedef Avuç, cevabı 'kağıt' olan bu soruyu da bilemedi. Çift cevap joker hakkını kullanarak yanıt verebildi.



21 yaşındaki Sedef Avuç, yarışmadan 5 bin lira ödül kazandı.