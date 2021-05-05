RAMAZAN İMSAKİYE
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Kepez'de çıplak taciz! Antalya’da yarı çıplak maganda genç kadını önce takip etti sonra üzerine yürüdü

Kepez'de çıplak taciz! Antalya’da yarı çıplak maganda genç kadını önce takip etti sonra üzerine yürüdü
05.05.2021 13:47
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Son dakika haberi... Antalya’da bir cadde üzerinde arabadan yarı çıplak inen adam, takip ettiği genç bir kadının üzerine yürüdü. Şahıstan uzaklaşmak isteyen kadın çevredeki sürücülerden yardım istedi ancak sürücüler kadına aldırış etmeden yollarına devam etti. O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.


Artan vaka sayıları ile birlikte gelen tam kapanmada Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi.

Araç, daha sonra kadına yaklaştı. Aracın içerisindeki adam yarı çıplak vaziyette kadının üzerine yürüdü.

Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi.

Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti.

O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.

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