Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, saat 09.42 sıralarında merkez üssü Çanakkale Biga olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Çanakkale'de, merkez üssü Erdek Körfezi- Biga olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı.



DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

BİGA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Geçmiş olsun Biga 'm.. Biga Bozlar Köyü merkezli 4.2 şiddetinde meydana gelen deprem dolayısıyla tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve Biga'mızı her türlü afetten korusun inşallah.' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı paylaşımda ''Saat 09.42'de Çanakkale - Biga açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Çanakkale'' dedi.