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Keçiören’de feci kaza: 2’si bebek 6 yaralı!
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Keçiören’de feci kaza: 2'si bebek 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:00:43

Ankara Keçiören’de kavşakta dönüş yapmak isteyen bir araçla seyir halindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Yozgat Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, kavşaktan karşı yola geçmek için manevra yapan bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan yolcular sarsıldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında ikisinin bebek olduğu öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine aksarken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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