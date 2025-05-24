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Hatay’da acı olay: 2 yaşındaki Salim sulama kanalında can verdi
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Hatay’da acı olay: 2 yaşındaki Salim sulama kanalında can verdi

Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:35:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:35:57

Hatay’ın Samandağ ilçesinde evinin önünde oyun oynarken DSİ sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim Aslan’ın cansız bedeni, bir saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Henüz 2 yaşında olan Salim Aslan, evinin önünde oyun oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun cansız bedeni, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yaşındaki Salim Aslan, evinin karşısında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oyun oynuyordu. Küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek kanala düştü.

Ailesinin fark etmesiyle olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. DSİ ekipleri kanalın suyunu keserken, arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren arama sonunda küçük çocuğun cansız bedenine, düştüğü yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yaşanan trajedi, sulama kanallarının çocuklar açısından oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan bu tür kazaların önüne geçilmesi için sulama kanallarının çevresine koruyucu önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

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