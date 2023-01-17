Kayseri'de Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin Gesi Fatih Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Ç., cezaevine teslim edildi.