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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
17.01.2023 19:01 - Son Güncelleme: 17.01.2023 19:14

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Kaza, saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe geçişi Maşukiye mevkisinde meydana geldi. Sapanca'da sabah saatlerinde meydana gelen kazadan dolayı yolda kalan TIR çekildiği sırada, otoyolda trafik yavaşlatıldı. Ankara yönünde araç kuyruğunun Maşukiye’ye kadar ulaşmasının ardından, yolda trafik oluştu. Aniden yavaşlayan trafik nedeniyle, 3 TIR ve 6 otomobil olmak üzere 9araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada araçlarda bulunanların kontrollerini yapan sağlık ekipleri, bir otomobilde bulunan A.A.'nın yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde 2 şerit trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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