Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın, evinin 2. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Karısının öldüğünü gören yaşlı eşi olay yerinde fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Olay, Esentepe Mahallesi Emirdağ Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Binanın 2. katında yaşayan M.Y. (70), henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evinin penceresinden düştü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi fenalık geçirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Karısının öldüğünü gören eşi İ.Y. ise olay yerinde fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İ.Y.'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Yaşlı kadının cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri düşmenin kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.