CANLI YAYIN
Geri
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda kanlı gece: 1 ölü 2 yaralı!

Kayseri’de akaryakıt istasyonunda kanlı gece: 1 ölü 2 yaralı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Enes A., B.T. ve A.A ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar
Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle