Edirne merkez Kurtuluş Mahallesi, Eski TOKİ Konutları bölgesinde bulunan çocuk parkı, dün öğleden sonra kan donduran bir saldırıya sahne oldu. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki T.A., hedefindeki akranı H.G.'nin parkta olduğunu öğrenince yanına aldığı pompalı tüfekle olay yerine gitti. Gözü dönmüş saldırganın tüfekle ateş açtığı anlar, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Halı Sahadaki Çocuklar Panikle Kaçıştı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, T.A.'nın parka girerek hedefindeki H.G.'ye ateş açtığı net bir şekilde görülüyor. Silah seslerinin yankılanmasıyla birlikte, parkın hemen yanındaki halı sahada top oynayan çocukların yaşadığı büyük panik anları dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Can havliyle sağa sola kaçışan çocukların korkusu kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis Anında Müdahale Etti: Saldırgan Yakalandı

Olayın yaşandığı bölgeye yakın bir konumdaki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli polis memurları, silah sesleri üzerine hızla harekete geçti. Kaçmaya çalışan 17 yaşındaki T.A., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan H.G. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor: Parktaki Dehşet Anları İzle

Haberimizin başında yer alan videoda, saldırganın pompalı tüfekle ateş açtığı ve çocukların kaçıştığı o trajik sahneleri izleyebilirsiniz. Edirne Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.