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kayseri'de aile süsüyle hırsızlık kamerada

kayseri'de aile süsüyle hırsızlık kamerada
18.01.2022 14:27

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Kayseri'de dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü vererek çocuklarla beraber binaya girip hırsızlık yapan kadınlar, önce güvenlik kameralarına ardından da polislere yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 80 polisin katılımı ile kentte hırsızlık yapan şahısların yakalanması için 80 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 farklı ikametten 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan T.Ç.'de (32) yakalanarak gözaltına alındı.

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