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İstanbul'da taksici terörü! TEM'de kadın sürücünün önüne kırıp galiz küfürler etti

İstanbul'da taksici terörü! TEM'de kadın sürücünün önüne kırıp galiz küfürler etti
18.01.2022 11:13 - Son Güncelleme: 18.01.2022 11:13

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TEM Otoyolu Hasdal - Okmeydanı bağlantısında taksi sürücüsü tartıştığı kadın sürücünün önünde aniden yavaşladı. Sol şeritte duran taksici kazaya davetiye çıkardı. Olayı anlatan Deniz P. (32), "Emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.

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