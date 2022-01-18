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Gaspa uğrayan kişi ünlü iş insanı çıktı

Gaspa uğrayan kişi ünlü iş insanı çıktı
18.01.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.01.2022 17:02

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Beylikdüzü'nde bir banka şubesi önünde aracı içerisinde gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü işadamı Nurettin Karaman olduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda bankadan 100 bin dolar para çekerek bir başka banka şubesine yatırmak isteyen kişi, aracı içerisinde gaspa uğramıştı. Gaspçılar araba içerisinde darp ettikleri adamın içerisinde 100 bin dolar bulunan çantasını alarak kayıplara karışmıştı. Gaspa uğrayan kişinin ünlü iş adamı Nurettin Karaman olduğu ortaya çıktı. Karaman olaydan sonra polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gaspçıların eşkalini belirledi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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