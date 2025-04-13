PODCAST CANLI YAYIN
Karaman’da komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Karaman’da komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:40:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 00:42:53

Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde yabancı uyruklu iki komşu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi yaralandı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.N.A. ile F.A.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek A.N.A., komşusu F.A.R.'yi elinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.A.R., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli A.N.A., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti bıçak ise evin bahçesinde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Kız kardeşler kurşun yağmuruna tutuldu! 2 yaralı
13.04.2025Pazar
Gaziantep’te pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
13.04.2025Pazar
Bursa’da kayıp esnaf evde ölü bulundu
12.04.2025Cumartesi
Adana'da imam cinayeti: "Ailesinden özür dilerim"
12.04.2025Cumartesi
Malatya’da üç araçlı trafik kazası: 4 yaralı
12.04.2025Cumartesi
Bunlar da Var
🔴Hekimhan’da cinayet🩸8 aylık hamile karısını öldürdü🤰😢 00:54
🔴Hekimhan'da cinayet🩸8 aylık hamile karısını öldürdü🤰😢
11.04.2025Cuma
Erdemli’de ölümlü trafik kazası! 02:56
Erdemli'de feci kaza: 2 ölü!
11.04.2025Cuma
Danla Biliç’in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kamerada 01:06
Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kamerada
12.04.2025Cumartesi
Ağrı’da 3 aylık bebek ve kalp hastası asker ambulans uçakla sevk edildi 02:02
Ağrı’da 3 aylık bebek ve kalp hastası asker ambulans uçakla sevk edildi
11.04.2025Cuma
CANLI YAYIN