Karaman’da komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:40:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 00:42:53

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.N.A. ile F.A.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek A.N.A., komşusu F.A.R.'yi elinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.A.R., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli A.N.A., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti bıçak ise evin bahçesinde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.