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Karaman'da iki kişiyi öldürüp bir kişiyi ağır yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Karaman'da iki kişiyi öldürüp bir kişiyi ağır yaralayan zanlı polis ekiplerince yakalandı
05.12.2022 08:46 - Son Güncelleme: 05.12.2022 08:46

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Karaman’da 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının önce 2 kişiyi öldürdüğü, şehir merkezine gelerek 1 kişiyi yaraladığı, polise yakalanınca da 2 kişiyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi. Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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