Haberler Yaşam Videoları Esenyurt’ta site sakinlerinin çilesi:"Her 5 katta bir 15 dakika mola veriyorum"

Esenyurt’ta site sakinlerinin çilesi:"Her 5 katta bir 15 dakika mola veriyorum"

Esenyurt’ta site sakinlerinin çilesi:"Her 5 katta bir 15 dakika mola veriyorum"
04.12.2022 16:42 - Son Güncelleme: 04.12.2022 16:53

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:11
İş yerine giren hırsızın...
Yaşam 01:05
Polis memurunun genç kıza...
Yaşam 02:32
Depremde hasar gören adliye...
Yaşam 03:08
Bolu Mudurnu'da etili olan sis...
Yaşam 01:27
''Yeni araçlarımız geldi''...
Yaşam 00:20
Aşkale'de aç kalan domuzlar...
Yaşam 03:22
Eyüpsultan'da minibüs...
Yaşam 03:13
Üsküdar'da korku dolu gece!
Yaşam 01:06
Fuhuş operasyonu! İkametler...
Yaşam 01:17
Bulutların arasından sızan...
Yaşam 01:12
Tek kurşunla canlarına...
Yaşam 02:17
Cesedi sınırda bulundu! Ölüm...

Esenyurt’ta 30 katlı bir sitenin 7 milyon lira geçmiş dönem borcundan dolayı ortak kullanımdaki elektriği kesildi. Elektriğe bağlı su sistemi ve asansörler de kullanıma kapandı. Asansörlerin çalışmaması nedeniyle 26'ncı kattaki dairesine yürüyerek çıkmak zorunda kaldığını anlatan bir site sakini, "Her beş katta bir durarak 15 dakika mola veriyorum" dedi. Esenyurt’ta 30 katlı bir sitenin elektriği, 7 milyon liraya ulaşan ödenmeyen borçlardan dolayı BEDAŞ ekiplerince kesildi. Su sisteminin de elektriğe bağlı olmasından dolayı dairelerde suların da kesik olduğu öğrenildi. Yine elektrik kesintisi dolayısıyla doğal gazın da olmadığını belirten vatandaşlar, evlerinde soğukta kaldığını ve genç-yaşlı tüm vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirtti. Asansörün kullanılamamasından dolayı 30 katlı sitede evlerine gitmenin zorluklarından da bahseden site sakinleri, durumun düzelmesi için yönetime kayyum atanmasını istedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA