Esenyurt’ta site sakinlerinin çilesi:"Her 5 katta bir 15 dakika mola veriyorum"

Esenyurt’ta 30 katlı bir sitenin 7 milyon lira geçmiş dönem borcundan dolayı ortak kullanımdaki elektriği kesildi. Elektriğe bağlı su sistemi ve asansörler de kullanıma kapandı. Asansörlerin çalışmaması nedeniyle 26'ncı kattaki dairesine yürüyerek çıkmak zorunda kaldığını anlatan bir site sakini, "Her beş katta bir durarak 15 dakika mola veriyorum" dedi. Esenyurt’ta 30 katlı bir sitenin elektriği, 7 milyon liraya ulaşan ödenmeyen borçlardan dolayı BEDAŞ ekiplerince kesildi. Su sisteminin de elektriğe bağlı olmasından dolayı dairelerde suların da kesik olduğu öğrenildi. Yine elektrik kesintisi dolayısıyla doğal gazın da olmadığını belirten vatandaşlar, evlerinde soğukta kaldığını ve genç-yaşlı tüm vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirtti. Asansörün kullanılamamasından dolayı 30 katlı sitede evlerine gitmenin zorluklarından da bahseden site sakinleri, durumun düzelmesi için yönetime kayyum atanmasını istedi.