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Karabük'te yangın

Karabük’ün Arıcak Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, Karabük-Zonguldak karayolunu tehdit ediyor. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesi sevk edildi.

Karabük'ün Arıcak Köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesi sevk edildi.

Sarp Arazi Müdahaleyi Zorlaştırıyor
Yangın, Karabük-Zonguldak karayoluna yakın bir noktada meydana gelirken, sarp arazi yapısı ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Yangının karayoluna ulaşma riski nedeniyle bölgede endişe artıyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı
Polis ekipleri, yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışında aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler uygulanırken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanlık alandaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

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