Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, dönel kavşağa ters yönden giren kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Baran Efe Özkara yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dönel Kavşağa Ters Giriş Felaketle Sonuçlandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkiinde meydana geldi. 66 yaşındaki Necdet B. idaresindeki 67 SG 450 plakalı kamyonet, dönel kavşağa ters yönden giriş yapmaya çalıştığı sırada, 22 yaşındaki Baran Efe Özkara'nın kullandığı 67 AEM 535 plakalı motosikletle çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özkara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazaya sebep olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Necdet B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonetin kavşağa ters yönden giriş yapmaya çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden Baran Efe Özkara'nın vefatı büyük üzüntü yaratırken, kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Kazanın açıkça trafik ihlali sonucu meydana gelmiş olması, dikkatleri bir kez daha sürücü hatalarına ve yol güvenliğine çevirdi.