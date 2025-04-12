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Karabük’te korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi!
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Karabük'te korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi!

Giriş Tarihi: 12.04.2025 18:01:28

Safranbolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3’ü çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek olay yerindeki ambulansta tedavi edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'nde bulunan dört katlı bir binanın birinci katındaki dairenin mutfağında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evin mutfak kısmında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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