Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği haber geldi. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Son dakika haberine göre İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.