Haberler Yaşam Videoları Kar geliyor! İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul hava durumu nasıl?

Kar geliyor! İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul hava durumu nasıl?

Kar geliyor! İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul hava durumu nasıl?
21.01.2022 09:02

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:01
İstanbul'da erken yarıyıl...
Ana Sayfa 02:01
Karneler saat kaçta verilecek?...
Ana Sayfa 00:53
Evlat Nöbeti'nde 34. buluşma
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 07:19
Rusya-Ukrayna sınırında ne...
Ana Sayfa 00:18
Kartal’da hemşire Ömür Erez’e...
Ana Sayfa 00:10
Kartal’da hemşireyi vurarak...
Ana Sayfa 00:37
Testi pozitif çıkan şüpheli...
Ana Sayfa 00:33
Sinop Ayancık karayolunda...
Ana Sayfa 00:37
Sağlık ekiplerinin zorlu kar...
Ana Sayfa 00:40
Hemşireye silahlı saldırı! Acı...
Ana Sayfa 02:02
Hemşireye silahlı saldırı!...

Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği haber geldi. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Son dakika haberine göre İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA