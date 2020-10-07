Kapalı Maraş açılıyor! İşte 'Hayalet Şehir'den yeni görüntüler

KKTC'de 1974'ten beri 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için ağustos ayında harekete geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplatısında açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş için müjdeyi verdi. Tatar, KKTC halkının perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlayacağını açıkladı. Yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Yıldırım aktardı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.

Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makinelerini görüntülendi.

İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.