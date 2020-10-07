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46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

Son dakika haberine göre, Hayalet Şehir olarak adlandırılan Kapalı Maraş 46 yıl sonra yeniden açılacakken bölgede çalışmalar da hız kazandı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar dün, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamış ve "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

07.10.2020 11:11 - Son Güncelleme: 07.10.2020 11:11
46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.

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46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makinelerini DHA görüntüledi. İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.

46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

İLK ADIM GEÇEN YIL ATILDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla 1974 yılında yerleşime kapatılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehrine bağlı Maraş'ın yeniden açılması için ilk adım, geçen yıl envanter çalışmaları yapılması kararıyla atıldı.

46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı.

46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

BMGK'nin aldığı 550 sayılı kararda, "Maraş'ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur." ifadeleri yer aldı.

46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

O dönemde meşhur otelleri ve sahiliyle dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında gösterilen Maraş'ın yeniden açılması için bulunulan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Gazimağusa şehri sınırları içinde kalan ancak girişin yasak olduğu bölge, Ada'daki taraflar arasında yapılan müzakerelerde de defalarca masaya gelmiş hatta takasta kullanılması dahi görüşülmüştü.

46 yıllık sessizlik bozuluyor! 'Hayalet şehir'de çalışmalar başladı...

"46 YILDIR MALINA MÜLKÜNE GİDEMEYEN GİDEBİLECEK"

Geçen yıl 18 Haziran'da toplanan KKTC Bakanlar Kurulu bir karar alarak Maraş'ın yeniden açılması ve bunun için uzman bir ekibin bilimsel envanter çalışması yapması kararını duyurmuştu.

Bu kapsamda Temmuz ayında KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kente giderek envanter çalışmalarına katılırken Ağustos ayında ise Türk gazetecilerden oluşan heyetler bölgedeki çalışmaları yerinde izleyerek 46 yıl sonra bölgeye ayak basan az sayıdaki sivillerden oldular.

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