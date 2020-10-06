Kapalı Maraş açılıyor! İşte 'Hayalet Şehir'den fotoğraflar...
KKTC'de 1974'ten beri 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için ağustos ayında harekete geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplatısında açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş için müjdeyi verdi. Tatar, KKTC halkının perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlayacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplatısında açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş için müjdeyi verdi. Tatar, KKTC halkının perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlayacağını açıkladı.
Ortak basın toplatısında açıklama yapan Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımıza başlıyoruz. Adeta hayalet şehre dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu veriyoruz. Perşembe günü halkımız Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacaktır" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: KARARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ
Kararı sonuna kadar desteklediklerini belirten Başkan Erdoğan ise şunları söyledi:
Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.