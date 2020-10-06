ERDOĞAN: KARARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Kararı sonuna kadar desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.