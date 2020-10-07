Songül Uzunoğlu, estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor!

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor." dedi.

"ÇOK DİKKAT ETMEK, İYİ ARAŞTIRMAK GEREKİYOR"

Dolgu yapıldıktan sonra dudağının simsiyah olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çok acı çektim. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Psikolojik olarak hala çok kötüyüm. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor. Gerçekten yaşayan bilir. Estetikten mağdur olan kadınlar bana sosyal medyadan ulaşıyor."

Uzunoğlu, "Psikolojimdeki acı kaybın karşılığı yok. Yanlış uygulanan estetiklerin sonucu vahim olabiliyor, ölümle sonuçlanabiliyor. Ben gülmesini unuttum, mimiklerimi kaybettim. Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Uzunoğlu, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek "Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gittim, dokuların öldüğünü, damarın tıkandığını söylediler. Ağrıya dayanamıyordum. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan doku nakli yaptı. En az 5-6 operasyon daha geçireceğim." diye konuştu.

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Uzunoğlu'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanmış, doku nakli gerçekleştirilmişti.