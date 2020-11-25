Kanser tedavisi gören İrem Ayyüce Çınar hayatını kaybetti: Neslican Tay gibi...

Son dakika haberine göre, uzun süredir kanser tedavisi gören İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Ayyüce Çınar'ın hayatını kaybettiği haberi sosyal medya hesabından ‘Melek oldu...’ notuyla duyuruldu. Çınar geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Mersin'de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören, daha önce de birçok kez operasyon geçiren Ayyüce Çınar (23) hayatını kaybetti. Ayyüce Çınar'ın acı haberi, sosyal medya hesabından 'Melek oldu…' notuyla duyuruldu.







2017'DE SAĞ BACAĞINDA ŞİŞLİK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Erdemli ilçesinde yaşayan İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi.







Tetkiklerden sonra Çınar, nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar, sağ bacağını kaybetti.







SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORDU

Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte defalarca ameliyat olan Ayyüce Çınar, rahatsızlığının başlamasından itibaren saçlarının dökülmesi ve kaşlarını da kaybetmesi sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.







'MELEK OLDU'

Çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarının verildiği Ayyüce Çınar, takipçilerine seslendiği videoda, "Günaydın arkadaşlar, birazdan beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum ve çok ağladım, uzun süre aranızda olamam, hepinizden çok dua bekliyorum" ifadelerine yer vermişti. Ayyüce Çınar'ın acı haberi, sosyal medya hesabından 'Melek oldu...' notuyla duyuruldu.





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