Alkollü motosiklet sürücüsünün polise direnen arkadaşı gözaltına alındı

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda yapılan trafik uygulamasında yaşandı. Durdurulan motosiklet sürücüsü Mustafa K.'nin ehliyetsiz olduğu ve 0.99 promil alkollü çıktığı belirlendi.

27 BİN 945 TL PARA CEZASI

Mustafa K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 27 bin 945 TL ceza kesildi.

"2 AYDA 70 BİN TL CEZA ÖDEDİM" TEPKİSİ

Ceza yazımı sırasında sürücünün yanındaki arkadaşı M.G., polis ekiplerine tepki göstererek zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu iddia edilen M.G., "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim" diyerek bağırdı.

KELEPÇELENEREK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Uyarılara rağmen direnen M.G., kelepçelenerek Mustafa K. ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.